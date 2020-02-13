«Салават Юлаев» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Спартак».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.30.



«Свои предыдущие матчи соперники выиграли. Но если «Салават» неторопливо и даже где-то лениво «схарчил» владивостокцев, то «Спартаку» пришлось побиться с «Магниткой». Естественно, для красно-белых уральцы были повышенным раздражителем, поэтому и результат матча оказался во многом ожидаемым.



Внимание, вопрос: является ли «Салават» объектом повышенной мотивации для «Спартака»? На мой взгляд, да, но всё-таки не настолько, чтобы подниматься «на баррикады» и ходить «в штыковую» второй раз за двое суток. Матчи повышенного нерва требуют несколько большего срока для восстановления, прежде всего психологического. А этого времени у Знарка сейчас нет.



Конечно, никто в Уфе белый флаг выкидывать не станет. Опять-таки на пользу гостям будет непонятно откуда взявшаяся в «Салавате» после новогодней поездки в Давос ленца. Но мне кажется, что хозяева гостей всё-таки передавят. Обычно победители во встречах этих команд забрасывают четыре шайбы. Вот что-то подобное будет и на этот раз. «Салават» победит, победа будет «рабоче-крестьянской», а может даже мучительной, зато в основное время. И счёт будет что-то вроде 4:2 или 4:3», — полагает Лебедев.



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