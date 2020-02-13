Биатлон сегодня: где смотреть прямой эфир ЧМ-2020, ставки и коэффициенты

Сегодня, 13 февраля, в Антхольце (Италия) стартует чемпионат мира—2020 по биатлону. В первый день турнира состоится смешанная эстафета. В составе сборной России на старт выйдут Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов. Начало эстафеты запланировано на 16:45 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



По оценке букмекеров, шансы россиян невелики. Сделать ставку на победу России можно с коэффициентом 17.00. Это примерно 5% вероятности. Фаворит — сборная Норвегии. Поставить на её победу можно за 1.60. В числе фаворитов также команды Франции (3.70), Германии (8.00) и Италии (9.00).



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.