«Автомобилист» – «Йокерит»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ
Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Йокерит». Начало матча запланировано на 17:00 мск.
Ставка: победа «Автомобилиста» в основное время за 2.30.
«После перерыва команды подготовились здорово. Для обеих команд очки большого значения не имеют, они будут готовиться к плей-офф. Тренеры будут смотреть оптимальные сочетания хоккеистов.
Для «Автомобилиста» это будет игра престижа, так как они играют дома. Я думаю, что в основное время в 1-2 шайбы победит «Автомобилист», — сказал Кожевников.
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