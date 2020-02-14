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«Боруссия» Д — «Айнтрахт»: прогноз Валерия Непомнящего на игру Бундеслиги

«Боруссия» Д — «Айнтрахт»: прогноз Валерия Непомнящего на игру Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на игру немецкой Бундеслиги «Боруссия» Д — «Айнтрахт».

Ставка: обе забьют за 1.50.

«Боруссия» вдруг уступила в прошлом туре Байеру (3:4), а «Айнтрахт» в этом году не проиграл ни одного официального матча, а в последней игре выиграл (5:0) у «Аугсбурга». Как бы там ни было, считаю, что шансы равны. Конечно, «Боруссия» по большому счёту фаворит, но «Айнтрахт» сейчас на кураже, в хорошем состоянии, поэтому не могу никому отдать предпочтение. Стоит ждать от матча высокой результативности, команды могут много забить, с этим у них нет проблем.

Думаю, предстоящий матч Лиги чемпионов не сможет повлиять на настрой «Боруссии» в этой игре, потому что в любом случае после поражения нужно реабилитироваться, тем более играя дома. Вся команда начинает думать, как исправить ситуацию, поэтому о поединке с «ПСЖ» дортмундцы начнут думать уже после игры с «Айнтрахтом». Даже если и будет проведена какая-то ротация, то она не должна сказаться на матче», — сказал Непомнящий.

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В последних пяти очных встречах «шмели» на разу не проигрывали первый тайм.
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