«Боруссия Д» — «Айнтрахт Ф». Прогноз: Холанд и Чендлер приберегут силы на второй тайм

В матче 22-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» примет «Айнтрахт Ф». Начало игры — 22:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу подопечных Люсьена Фавра в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех команды Адольфа Хюттера оценён букмекерами коэффициентом 7.50.

Букмекерские коэффициенты на матч «Боруссия Д» — «Айнтрахт Ф»

Букмекеры уверены, что матч «Боруссия Д» — «Айнтрахт Ф» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.31, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.32. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.49. Вариант «обе забьют — нет» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.62.

Анализ и прогноз матча «Боруссия Д» — «Айнтрахт Ф» (14.02.2020)

В предыдущем туре «Боруссия Д» прервала серию из трёх побед. На пути дортмундцев встал крепкий «Байер» из Леверкузена (3:4). Уже к перерыву счёт был 2:2, а в концовке второго тайма развернулась настоящая драма: леверкузенцы вырвали победу, оформив два гола за две минуты.



«Шмели» так и остались с 39 очками занимать третью строчку в таблице, но это пока. Дело в том, что у ближайшего преследователя — мёнхенгладбахской «Боруссии» — столько же очков, но имеется матч в запасе. Да и к тому же у победившего в прошлом туре «Байера» теперь 37 баллов.



«Айнтрахту Ф», судя по всему, зимний перерыв пошёл на пользу. В новом году клуб из Франкфурта выдаёт великолепный отрезок: за четыре прошедших тура в чемпионате Германии набрано 10 из 12 возможных очков. Притом что календарь выдался явно не из простых.



Сперва был переигран крепкий «Хоффенхайм» (2:1), затем один из лидеров Бундеслиги «РБ Лейпциг» (2:0), а в последнем, 21-м, туре «орлы» крупно разнесли «Аугсбург» (5:0). Единственная и неожиданная потеря очков пришлась на матч с аутсайдером немецкого чемпионата — «Фортуной Д» (1:1).



Стоит также сказать, что подопечные Адольфа Хюттера в одной восьмой финала Кубка Германии сумели выключить из борьбы за трофей всё тот же «РБ Лейпциг» и выйти в четвертьфинал, где в начале марта сразятся с «Вердером».



Сейчас «Айнтрахт Ф» с 28 очками застрял в середине турнирной таблицы Бундеслиги. Отрыв от зоны вылета уже приличный, а вот до еврокубков баллов не хватает: отставание от «Шальке-04», занимающего шестую позицию, составляет 9 очков. Да и конкуренцию никто не отменял — претенденты на Лигу Европы имеются с лихвой.



В последних пяти очных противостояниях «Боруссии Д» и «Айтрахта Ф» команды непременно забивали друг другу. Однако примечательно здесь то, что за это время тоталы первых таймов ни разу не превышали отметки в два мяча, а дортмундцы ни разу не проигрывали первые половины встреч. Можно проверить ставку «1Х в первом тайме + тотал голов первого тайма меньше 1.5» за коэффициент 2.31.

Тем более что статистика на нашей стороне. «Орлы» забили в первых половинах встреч 11 из 37 своих мячей. «Шмели» же сподобились на 20, но у них и всего забитых больше — 59. Так что основное блюдо соперники наверняка приберегут на второй тайм.

Прогноз и ставки на матч «Боруссия Д» — «Айнтрахт Ф»

«Шмели» в прошлом туре прервали победную серию, преследователи подкрались еще ближе. Дортмундцам необходимо набирать очки, чтобы остаться в чемпионской гонке. А «орлы» сейчас выглядят крайне неплохо — в новом году клуб из Франкфурта не потерпел ни одного поражения.



В предстоящем матче проверим ставку «Боруссия Д» не проиграет в первом тайме + тотал голов первого тайма меньше 1.5 мяча. Основную массу голов обе команды забивают во вторых половинах встреч. А в последних пяти очных противостояниях «Боруссии Д» и «Айтрахта Ф» клуб из Дортмунда ни разу не проигрывал в первых таймах.



Ставка: 1Х в первом тайме + тотал голов первого тайма меньше 1.5 за коэффициент 2.31.