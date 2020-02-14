«Валенсия» — «Атлетико»: прогноз Александра Вишневского на встречу Примеры

Спортивный жуерналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 24-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Валенсия» — «Атлетико Мадрид».



Ставка: ничья за 3.10.



«Эта игра пройдёт в День святого Валентина, в пятницу, что очень расстраивает многих валенсийцев. У них были другие планы на этот вечер, не связанные со стадионом «Месталья», но всё поменялось. Буквально за 4-5 дней до матча несколько встреч были передвинуты по времени из-за того, что ранее играл полуфиналист Кубка Короля.



«Атлетико» и «Валенсии» этот лишний день будет очень кстати, потому что оба клуба на следующей неделе будут играть первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, поэтому лишний день на подготовку не повредит. Состояние «Валенсии» вызывает опасения, так как до конца сезона выбыл из-за травмы лучший защитник команды Гарай. Придется сезон доигрывать без него. Есть проблемы и по флангам обороны, потому что там некоторые футболисты под вопросом. В общем, линия обороны вызывает большую тревогу. Возможно, «Атлетико» этим воспользуется.



Матч может быть более результативным, чем обычно бывают матчи с участием «Атлетико». В этот раз мадридцы могут на «Месталье» добиться большего, чем обычно. Мне тут нравится ставка на общий тотал матча от 2 до 3 голов. Очень люблю я эту ставку, потому что дождаться двух голов не сложно. Как раз, когда ждёшь, что голов будет не много, но и не мало, подходит эта ставка. Эта игра очень хорошо подходит для такой ставки.



Что касается исхода, то я рекомендую ставку на ничью. Именно вничью закончились два последних очных матча на стадионе «Месталья». Ничья — очень вероятный исход матча, так как командам надо сэкономить силы на Лигу чемпионов, не слишком убиваться. Если на табло будет счет 1:1, который сделает мои ставки выигрышными, то в такой ситуации никто не будет лезть вперед и играть ва-банк. Ничья для обеих команд — результат не то чтобы идеальный, но вполне нормальный», — полагает Вишневский.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Валенсия» — «Атлетико». Прогноз: Симеоне разберётся с командой Черышева на «Месталье» Мадридцы не проигрывали «Валенсии» с 2014 года.