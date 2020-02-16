Биатлон. ЧМ-2020: прогноз Ольги Зайцевой на женскую гонку преследования 16 февраля

Двукратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на женскую гонку преследования на чемпионате мира в Антхольце.



Ставка: Марте Олсбю победит — нет за 1.95, Дениз Херрман попадёт в топ-3 за 1.85, Доротея Вирер попадёт в топ-3 за 2.50.



«В пасьюте многое решает качество стрельбы. У спортсменок, финишировавших в спринте на втором и третьем местах, был звёздный час, никто от них такого не ожидал. Как я и говорила, на ЧМ может случиться всё. Они справились со стрельбой, нагрузкой и полностью заслужили свои медали. Безусловно, Данкли и Хорватова будут продолжать бороться за ещё одну награду, но конкуренция сумасшедшая. Мой прогноз на Ханну Эберг, полагаю, что она поднимется в топ-6. Ханна не справилась со «стойкой», так как быстро подошла к стрельбе, чего на высокогорье делать категорически нельзя, второй раз шведка таких ошибок допустить не должна.



Победительница спринта Олсбю Рёйселанд находится в хорошей форме и будет бороться за победу в пасьюте, несомненно. Однако стоит ещё раз отметить высочайшую конкуренцию у девушек, поэтому сделать золотой дубль будет крайне сложно. Я думаю, что такого не случится.



Дениз Херрман по сезону очень хорошо бегает гонки преследования. Если посмотреть на результаты, то мы увидим положительную динамику у немки от спринта к пасьюту. То есть она практически всегда улучшала свои позиции в гонке преследования. Вот и сейчас есть хорошие шансы войти в тройку, так как в спринте Дениз была пятой.



Мой заключительный прогноз на Доротею Вирер. Итальянка заняла шестое место в спринте, отставание в пасьюте составит 39 секунд. Это не так много, поэтому Доротея имеет все возможности заехать на пьедестал домашнего чемпионата мира».



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