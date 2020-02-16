«Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Известный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 16 февраля.



Ставка: победа «Арсенала» и обе забьют за 2.70, тотал больше 2.5 мяча в матче за 1.70.



«Парадокс, но в последних матчах «Ньюкасл» набрал больше очков, чем «Арсенал». Масла в огонь подлило интервью бывшего главного тренера «канониров» Унаи Эмери, где он рассуждает о природе кризиса в команде, в том числе на момент его прихода в клубе.



У «сорок» сейчас лазарет переполнен. Наверное, это самая больная команда в лиге, если говорить о количестве выбывших игроков. Это обстоятельство и тот факт, что игра состоится в Лондоне, дают преимущество «канонирам».



Ну и уровень «Арсенала» не такой слабый, чтобы команда чередовала ничьи с поражениями или двумя победами на длинной дистанции. Пора выигрывать! Поэтому я предположу, что обе команды забьют. Всё-таки «канониры» слабо выглядят в защите, их преимущество в этой игре заключается в атаке.



Мои прогнозы: обе команды забьют, матч получится верховым и «Арсенал» победит».

«Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз: опытный Стив Брюс не даст лёгкой жизни Артете и Обамеянгу В восьми предыдущих очных встречах лондонцы лишь раз победили с разницей более чем в один мяч.