«Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Известный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 16 февраля.
Ставка: победа «Арсенала» и обе забьют за 2.70, тотал больше 2.5 мяча в матче за 1.70.
«Парадокс, но в последних матчах «Ньюкасл» набрал больше очков, чем «Арсенал». Масла в огонь подлило интервью бывшего главного тренера «канониров» Унаи Эмери, где он рассуждает о природе кризиса в команде, в том числе на момент его прихода в клубе.
У «сорок» сейчас лазарет переполнен. Наверное, это самая больная команда в лиге, если говорить о количестве выбывших игроков. Это обстоятельство и тот факт, что игра состоится в Лондоне, дают преимущество «канонирам».
Ну и уровень «Арсенала» не такой слабый, чтобы команда чередовала ничьи с поражениями или двумя победами на длинной дистанции. Пора выигрывать! Поэтому я предположу, что обе команды забьют. Всё-таки «канониры» слабо выглядят в защите, их преимущество в этой игре заключается в атаке.
Мои прогнозы: обе команды забьют, матч получится верховым и «Арсенал» победит».
- 16 февраля 2020
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 15 февраля 2020
-
21:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:49
-
13:20
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
08:40