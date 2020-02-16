«Реал Мадрид» — «Сельта»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал Мадрид» — «Сельта».



Ставка: победа «Реала» и обе забьют за 2.70.



«Матч, в котором сыграет Фёдор Смолов. Теперь в каждой игре «Сельты» будет приковано особое внимание к нашему нападающему. В прошлом матче Фёдор вышел в стартовом составе на матч против «Севильи» и его команда одержала победу, правда, победный мяч забили без участия Смолова. Он сыграл 88 минут. Не сказать, чтобы чем-то примечательным отметился, но по движениям выглядел неплохо.



Теперь на кону поездка на «Сантьяго Бернабеу», в гости к мадридскому «Реалу», лидеру чемпионата Испании. «Сельта» вышла из зоны вылета, когда одержала победу над «Севильей», но ситуация очень непростая для галисийского клуба. «Сельте» надо рисковать. У «Сельты» есть проблемы с обороной. Не будет играть Мурильо, новичок команды, пропустит матч капитан из-за дисквалификации.



В атаке «Сельта» выглядит предпочтительней, чем в обороне, по крайней мере по набору исполнителей. Если посмотреть статистику «Сельты» за последние 13 матчей, то в играх «Сельты» и «Реала» команды в 10 случаях обменивались мячами. Правда, в последних двух матчах, когда играли в Мадриде, «Сельта» не забивала, уступив 0:2 и 0:6.



Думаю, что сейчас «Сельте», учитывая, что ей надо рисковать, удастся забить «Реалу», тем более что соперник сейчас в обороне не так хорош, как ранее. Пропустил 4 от «Реала Сосьедад», пропустил от «Осасуны». Наверное, вариант «обе забьют» выглядит неплохо. Но, на мой взгляд, «Реал» сейчас сильнее. У него нет проблем с составом, за исключением Хамеса Родригеса и Асенсио, который пропускает большую часть сезона.



Я думаю, что победа «Реала» через вариант «обе забьют» — хорошее предложение на эту игру за коэффициент 2.70. Если не верите в победу «Реала», то рассмотрите вариант «обе забьют» и тотал больше 2,5 мяча. Если верите, что «Реал» не проиграет, то можно взять вариант 1Х и «обе забьют». Здесь коэффициент 1,90. Но мне кажется, что «Реал» выиграет, поэтому беру вариант за 2,70. Хороший вариант с учётом статистики того, что «Сельта» часто забивает «Реалу», что дома, что в гостях. Если забьёт Фёдор Смолов, то мы дружно поаплодируем и порадуемся за Федю, правда, вряд ли это принесёт «Сельте» положительный результат», — сказал Генич.



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