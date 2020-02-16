Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Лацио» — «Интер»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 24-го тура чемпионата Италии

«Лацио» — «Интер»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 24-го тура чемпионата Италии
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 24-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Лацио» — «Интер».

Ставка: ничья за 3.51, обе забьют за 1.56.

«Это будет важнейшая игра в чемпионате Италии. «Лацио» неожиданно борется за скудетто, а «Интер» опережает «Ювентус» по топ-показателям после прошлого тура. Конечно, будет настоящая заруба. У «Лацио» есть шанс в очередной раз заявить о своих амбициях.

У «Интера» очень сложный график. Был матч с «Наполи», до этого игра с «Миланом». У команды Конте не очень много сил. Что касается «Лацио», то тут огромные амбиции, желание, и это очень важный фактор.

Совмещая всё это, можно предположить, что римляне будут фаворитами, но так как игра в целом непредсказуемая, то самый оптимальный вариант на игру — ничья. Вторая ставка — обе забьют. Команды играют в футбол, и в целом в Италии много забивают и немало пропускают».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020