«Лацио» — «Интер»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 24-го тура чемпионата Италии

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 24-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Лацио» — «Интер».



Ставка: ничья за 3.51, обе забьют за 1.56.



«Это будет важнейшая игра в чемпионате Италии. «Лацио» неожиданно борется за скудетто, а «Интер» опережает «Ювентус» по топ-показателям после прошлого тура. Конечно, будет настоящая заруба. У «Лацио» есть шанс в очередной раз заявить о своих амбициях.



У «Интера» очень сложный график. Был матч с «Наполи», до этого игра с «Миланом». У команды Конте не очень много сил. Что касается «Лацио», то тут огромные амбиции, желание, и это очень важный фактор.



Совмещая всё это, можно предположить, что римляне будут фаворитами, но так как игра в целом непредсказуемая, то самый оптимальный вариант на игру — ничья. Вторая ставка — обе забьют. Команды играют в футбол, и в целом в Италии много забивают и немало пропускают».



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