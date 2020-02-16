«Кальяри» — «Наполи»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Италии 16 февраля

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 24-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Кальяри» — «Наполи».



Ставка: победа «Наполи» с нулевой форой за 1.40.



«На мой взгляд, «Наполи» после победы в Кубке преисполнен желания изменить ситуацию в турнирной таблице, тем более что разница с «Кальяри» составляет всего 2 очка. Качество игроков у «Наполи» выше, поэтому я склоняюсь к победе неаполитанцев. Вполне вероятно, что «Наполи удобнее играть вторым номером, поэтому план на игру может сработать так же, как и в кубковом матче. В позиционной атаке «Наполи» испытывает сложности, особенно дома, когда болельщики требуют атаковать, бежать вперёд.



Что касается «Кальяри», то у команды серия из 10 матчей без побед. Начала она сезон хорошо, а потом потеряла свою игру и в итоге скатилась в середину таблицы. Но мне кажется, что такое начало сезона — это скорее неожиданность, а нынешние результаты закономерны. Но футбол тем и интересен, что не всегда уровень игроков решает исход противостояния. Вопрос в том, как действует команда. Мне кажется, игроки «Наполи» находятся в плену своих амбиций и философия тренера не подходит этой команде. Может быть, поэтому «Наполи» играет ниже своего потенциала. Тем не менее я думаю, что «Наполи» по силам как минимум не проиграть в этой встрече».



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