«Салават Юлаев» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Сочи».



Ставка: ничья за 4.90.



«Несмотря на то что ХК «Сочи» проиграл в предыдущем туре, они показали все качества, необходимые участнику плей-офф: вгрызались, цеплялись. Могли бы и удержать, но играли-то они в солнечном Казахстане, «Барыс» в конце игры включился по полной, а во включённом состоянии это такая машина, что лучше от неё держаться подальше.



Казахстанское поражение отнюдь не снизило сочинских шансов в борьбе за плей-офф, поскольку основной конкурент из Нижнего Новгорода окончательно ушёл в штопор и с грохотом влетел дома «Амуру». Таким образом, до конца регулярного чемпионата сочинцам необходимо набирать свои очки, в конце грохнуть дома нижегородцев и не заморачиваться – торпедовцам с такой игрой набирать очки негде и не с кем.



Причём матч в Уфе для южан «своим» не считается, и там, в принципе, можно сильно не дёргаться. Но если «Салават» позволит, почему бы не попытаться? А «Салават» позволит. И позволит потому, что, во-первых, он сейчас всем позволяет. А во-вторых, он будет немного изнурён после матча со СКА, который прилично помотал ему нервы. И то набранное в матче с питерцами очко вполне может встать юлаевцам колом.



Поэтому есть смысл спрогнозировать боевую и достаточно лихую ничью. С приличным счётом от 3:3 и выше. А за пределами основного времени уфимцы выжмут второе очко, причём довольными останутся все», — сказал Лебедев.



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