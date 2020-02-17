«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.



Ставка: Фернандеш не менее 2 ударов в створ за 2.75.



«Битва на «Стэмфорд Бридж» за Лигу чемпионов, я в этом уверен. Весной эти очки посчитают обязательно. Лэмпарду и Сульшеру нельзя проигрывать матч между собой.



Довольно много событий последнего времени, которые командам надо забыть. У «Челси» это поражение от «Ньюкасла», игры с «Арсеналом» и «Лестером» в какой-то степени. То же самое касается и «Юнайтед», у которого была совсем непонятная игра на своем поле с «Бернли» на своем поле, очень странная ничья с «Вулверхэмптоном». Здесь надо было перезагрузиться, добавить новых лиц, что получилось у «Юнайтед», но не получилось у «Челси». Игхало и Фернандеш, я уверен, будут в стартовом составе. На Фернандеше я бы заострил внимание, потому как уже в матче с «Вулверхэмптоном» он показал, что достаточно серьёзная сила в составе «МЮ». Теперь он отвечает за стандарты в команде. Он будет вести игру, он будет бить по воротам.



В линии есть любопытная ставка на количество ударов в створ. Я думаю, что у Фернандеша два удара в створ наберётся точно. Мне кажется, что на это стоит сыграть.



Также я бы обратил внимание на то, что Энтони Тейлор будет судить игру, а у него 4 красные карточки и 81 жёлтая – матч на «Стэмфорд Бридж» будет кровавым. Но с карточками думайте сами, а вот на удары в створ в исполнении Фернандеша посмотреть вполне разумно», — сказал Казанский.



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