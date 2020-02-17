«Челси» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку

В матче 26-го тура чемпионата Англии сегодня, 17 февраля, «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 23:00 мск.



Прогноз «Чемпионата»: «Манчестер Юнайтед» не проиграет за коэффициент 2.04.



Коэффициенты на встречу Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед» выглядят чересчур оптимистично по отношению к хозяевам. Да, «красные дьяволы» далеки от лучшей формы, но и у синих хватает проблем. Команды Лэмпарда и Сульшера не выигрывают в АПЛ на протяжении трёх подряд матчей. Однако сложности соперников не имеют ничего общего друг с другом.



У «Манчестер Юнайтед» травмирован Рашфорд. Без своего лучшего форварда «красные дьяволы» получили по 0:2 от «Ливерпуля» и «Бёрнли», а также выдали 0:0 с «Вулверхэмптоном». Коллективу Уле-Гуннара Сульшера не хватает мастерства в завершающей стадии.



У «Челси» полный порядок с нападением, но бардак в обороне. В трёх последних матчах у синих ничьи 2:2 с «Арсеналом» и «Лестером», а также 0:1 с «Ньюкаслом». Если у Сульшера есть оправдание в виде травмы Рашфорда, то Лэмпард может винить только себя за отсутствие надёжности сзади.



Даже профилактическая замена Кепы на Кабальеро не помогла «Челси» в прошлом туре. На наш взгляд, ближайший матч пойдёт на три результата и шансы соперников примерно равны. С коэффициентом 2.04 можно проверить Х2 на гостей. Поставьте на это и получите бонус до 10 000 рублей!



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