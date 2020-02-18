«Боруссия» Д – «ПСЖ»: ставка Алексея Андронова на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» Д– «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
Ставка: победа «ПСЖ» за 2.29.
«Достаточно интересная и интригующая игра, потому что во главе «ПСЖ» бывший тренер «Боруссии» Томас Тухель. Много футболистов осталось с его времен, они помнят его, конечно, для них матч будет принципиальный.
«Боруссия» подходит к матчу, с одной стороны, с ярким футболом в последних играх, а с другой стороны — с серьёзными проблемами с составом. Марко Ройс и Юлиан Брандт – люди, которые во многом определяют атакующую игру, в матче участия не примут. «Боруссия» попробовала сыграть без них и получилось здорово, но в соперниках был лишь «Айнтрахт».
Я полагаю, что с «ПСЖ» возникнут проблемы, тем более что у дортмундцев очень ненадёжно играет оборона в этом сезоне. Я полагаю, что французская команда выиграет выездной матч, потому что Тухелю будет достаточно просто к этой игре подготовиться. 2,29 – хороший коэффициент на победу парижан, этим надо пользоваться», — сказал Андронов.
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