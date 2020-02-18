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«Атлетико» — «Ливерпуль»: по какому каналу покажут матч, прогнозы и ставки

«Атлетико» — «Ливерпуль»: по какому каналу покажут матч, прогнозы и ставки
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 18 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде пройдёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Атлетико» и «Ливерпуль». Начало матча запланировано на 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

По оценке букмекеров, фаворит поединка — английский клуб. Поставить на команду Юргена Клоппа можно за 2.20. Это примерно 44% вероятности. Сделать ставку на успех испанского клуба можно с коэффициентом 3.70 (27%). Поставить на ничейный исход матча можно за 3.35 (29%).

Ответный матч в Англии состоится 11 марта.

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