«Атлетико» — «Ливерпуль»: по какому каналу покажут матч, прогнозы и ставки

Сегодня, 18 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде пройдёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Атлетико» и «Ливерпуль». Начало матча запланировано на 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



По оценке букмекеров, фаворит поединка — английский клуб. Поставить на команду Юргена Клоппа можно за 2.20. Это примерно 44% вероятности. Сделать ставку на успех испанского клуба можно с коэффициентом 3.70 (27%). Поставить на ничейный исход матча можно за 3.35 (29%).



Ответный матч в Англии состоится 11 марта.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.