«Атлетико» — «Ливерпуль»: когда играют, где покажут матч, какие ставки на матч ЛЧ
Сегодня, 18 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Атлетико» и «Ливерпуль». Начало матча запланировано на 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
По оценке букмекеров, фаворит поединка — английский клуб. Поставить на команду Юргена Клоппа можно за 2.20. Это примерно 44% вероятности. Сделать ставку на успех испанского клуба можно с коэффициентом 3.70 (27%). Поставить на ничейный исход матча можно за 3.35 (29%).
Ответный матч в Англии состоится 11 марта.
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