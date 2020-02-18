«Атлетико» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Неценко на матч плей-офф ЛЧ

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Атлетико Мадрид» — «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.20.



«В Мадриде проблемный «Атлетико» примет действующего обладателя трофея «Ливерпуль». Англичане выглядят зловеще. Второму месту в Премьер-лиге они везут 25 очков, выиграв 24 матча из 25. А «Атлетико» уступает в таблице «Хетафе», занимая четвертое место, выиграв всего один матч из последних пяти в Примере.



Если у Клоппа лазарет почти пуст, то у испанцев ситуация сложнее. Слёг с вирусом форвард Феликс, защитник Триппьер не восстановился после операции, пропустит игру хавбек Эррера. Ожидается, что в атаке впервые с ноября сыграет Диего Коста, но очевидно, что он пока не в тонусе, как и Мората, который недавно закрыл больничный. На бумаге «Ливерпуль» явный фаворит этой пары, но в Мадриде «Атлетико» постарается сохранить интригу на ответный матч.



Очевидно, что единственная тактика «Атлетико», чтобы не поехать на «Энфилд» с пустыми руками это засушить игру, а уж в этом Диего Симеоне большой мастер. С учетом того, что мерсисайдцы не ярко сыграли с «Норвичем», надо понимать, что пауза не пошла им на пользу. В такой ситуации тонуса может и не хватить, чтобы выиграть. Тем более для «Ливерпуля» родной «Энфилд» — это крепость. И если что-то не добрал на выезде, то дома всё компенсируешь».



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