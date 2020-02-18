«Боруссия» Д — «ПСЖ»: прогноз Дениса Казанского на встречу плей-офф Лиги чемпионов

Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «ПСЖ».



Ставка: минимум 4 мяча в матче за 1.98.



«Для Томаса Тухеля этот матч — возвращение на стадион, который был для него счастливым когда-то. И надо вспомнить, что именно под руководством Тухеля «Боруссия» проходила в ЛЧ достаточно далеко. Но здесь совсем другая история. «ПСЖ» должен выиграть Лигу чемпионов уже в который раз, всем должен.



В этом сезоне надо обратить внимание на то, что «Боруссия» обязательно забивает 2 мяча как минимум в 6 домашних матчах с французскими командами. И вообще играют достаточно результативно. «ПСЖ» тоже играет в атаку и в 22 матчах в Европе забил 21 мяч. И если мы вспомним матчи на «Сантьяго Бернабеу» и «Олд Траффорд», то тоже все помнят, что «ПСЖ» забивает достаточно. Поэтому мне кажется, что нас ждёт результативная игра. Дортмунд, который пропустил 7 мячей в 3 играх, против Мбаппе и Неймара устоять вряд ли сможет. Да и оборона «ПСЖ» — это не крепость. Поэтому думаю, что тут будет верховая игра — и тотал 3,5 стоит рассмотреть», — сказал Казанский.



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