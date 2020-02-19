«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: ТМ 3 за 1.81.



«Здесь очень сложно предугадать, кто же пройдёт дальше. С одной стороны прожжённый, уверенный в себе, опытнейший Жозе Моуринью, с другой — молодой Юлиан Нагельсман со своей смелой тактикой, со своим быстро бегущим «Лейпцигом».



Опыт может помочь «Тоттенхэму», опыт Моуринью тоже. Вроде бы, дела в английской Премьер-лиге «Тоттенхэм» чуть наладил, три победы подряд одержав. Повезло чуть в последнем матче в Бирмингеме против «Астон Виллы», забили решающий мяч в компенсированное время.



Учитывая осторожность Моуринью в таких двухматчевых противостояниях, какие-то капканы он приготовит для оппонента.



Первый матч в Англии. Возможно, Моуринью сделает ставку на немецкий матч. Первостепенная задача — не пропустить дома от «Лейпцига». Задача наисложнейшая. Но почему бы и нет?



Я думаю, что в этом матче большого количества голов ждать не стоит, даже учитывая сумасшедшую атаку «Лейпцига», да и у «Тоттенхэма» есть кому забивать. Этот матч чем-то будет напоминать встречу «Тоттенхэма» и «Ман Сити». «Тоттенхэм» терпел и воспользовался шансом во втором тайме. Остановился бы на варианте «тотал меньше 3 мячей» за 1,81», — сказал Генич.



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