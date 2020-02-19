Биатлон сегодня: где смотреть прямой эфир ЧМ-2020, ставки и коэффициенты

Сегодня, 19 февраля, в Антхольце (Италия) на чемпионате мира—2020 по биатлону состоится мужская индивидуальная гонка. От сборной России в гонке примут участие Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. Начало запланировано на 16:15 мск. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



По оценке букмекеров, Александр Логинов — в числе претендентов на победу. Поставить на его успех можно с коэффициентом 7.10. Это примерно 12% вероятности. Шансы Евгения Гараничева аналитики оценили коэффициентом 100.00 (1%). Главные претенденты на победу, по оценке экспертов, — норвежец Йоханнес Бё (коэффициент 2.50) и француз Мартен Фуркад (3.80).



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