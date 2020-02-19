Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: прогноз Валерия Непомнящего на матч ЛЧ

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: прогноз Валерия Непомнящего на матч ЛЧ
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг».

Ставка: «РБ Лейпциг» не проиграет за 1.80.

«Немецкий клуб мне очень нравится в этом сезоне. «Лейпциг» – тренерская команда, демонстрирует очень привлекательный футбол. Нагельсманн хорошо поработал с футболистами, и результаты не заставили себя ждать – клуб лидирует во внутреннем первенстве и впервые за свою недолгую историю вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Несмотря на статус соперника, для меня «Лейпциг» является фаворитом противостояния.

«Тоттенхэм» лихорадит в этом сезоне. С приходом Жозе Моуриньо игра и результаты команды пока не сильно изменились в лучшую сторону. Конечно, португалец приложит максимум усилий, чтобы как можно лучше выступить в Лиге чемпионов, однако я не уверен, что за такой короткий срок он сможет кардинально перестроить игру команды. Да и во внутреннем первенстве у лондонского клуба довольно серьёзные проблемы, из-за этого эмоциональное состояние футболистов на очень низком уровне.

Учитывая очень хороший футбол, демонстрируемый «Лейпцигом», а также не самое лучшее состояние «Тоттенхэма», думаю, немецкой команде вполне по силам не уступить в предстоящей встрече в Лондоне и создать себе хороший задел для общей победы в противостоянии».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Нагельсман надавит на слабое место Моуринью
Молодой немецкий тренер блестяще проводит паузы между таймами. Для консервативного Жозе это станет проблемой.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020