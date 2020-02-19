«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: прогноз Валерия Непомнящего на матч ЛЧ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг».
Ставка: «РБ Лейпциг» не проиграет за 1.80.
«Немецкий клуб мне очень нравится в этом сезоне. «Лейпциг» – тренерская команда, демонстрирует очень привлекательный футбол. Нагельсманн хорошо поработал с футболистами, и результаты не заставили себя ждать – клуб лидирует во внутреннем первенстве и впервые за свою недолгую историю вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Несмотря на статус соперника, для меня «Лейпциг» является фаворитом противостояния.
«Тоттенхэм» лихорадит в этом сезоне. С приходом Жозе Моуриньо игра и результаты команды пока не сильно изменились в лучшую сторону. Конечно, португалец приложит максимум усилий, чтобы как можно лучше выступить в Лиге чемпионов, однако я не уверен, что за такой короткий срок он сможет кардинально перестроить игру команды. Да и во внутреннем первенстве у лондонского клуба довольно серьёзные проблемы, из-за этого эмоциональное состояние футболистов на очень низком уровне.
Учитывая очень хороший футбол, демонстрируемый «Лейпцигом», а также не самое лучшее состояние «Тоттенхэма», думаю, немецкой команде вполне по силам не уступить в предстоящей встрече в Лондоне и создать себе хороший задел для общей победы в противостоянии».
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