Эксперты: «Аталанта» пройдёт в 1/4 финала ЛЧ после разгрома «Валенсии» в первом матче

Вчера в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» на своём поле разгромила испанскую «Валенсию» со счётом 4:1. Два мяча забил Ханс Хатебур, ещё по голу добавили Йосип Иличич и Ремо Фройлер. У испанцев единственный гол забил Денис Черышев.



По оценке букмекеров, теперь «Аталанта» наверняка пройдёт в четвертьфинал. Поставить на успех бергамасков по сумме двух встреч можно с коэффициентом 1.05. Это примерно 92% вероятности. Сделать ставку на то, что «Валенсия» в ответном матче сумеет отыграться и пройдёт в 1/4 финала, можно за 10.00 (8%).



Ответная встреча команд пройдёт в Испании 10 марта.



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