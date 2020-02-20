«ЧФР Клуж» – «Севилья»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Лиги Европы

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «ЧФР Клуж» – «Севилья».



Ставка: «Севилья» выиграет и не пропустит за 3.00.



«Севилья» является фаворитом этой пары, однако приоритетом для неё была и остается Ла Лига. Ей важно финишировать в четвёрке и попасть в Лигу чемпионов. Возможно, испанцы не выставят сильнейший состав в Румынии, но есть Васкез, Сусо, Мунир, все эти футболисты хотят проявить себя.



«Клуж» занимает первое место у себя в чемпионате, за последние три игры румыны забили всего один гол. Видны проблемы в атакующей линии, против «Севильи» этот фактор может стать решающим.



Гости в позапрошлом туре проиграли на последних минутах «Сельте» (1:2), а в минувшие выходные не смогли дома обыграть «Эспаньол» (2:2), поэтому севильцам очень важно победить. Мой прогноз будет в пользу испанского коллектива.



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