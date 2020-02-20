«Лудогорец» — «Интер»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 1/16 финала ЛЕ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Лудогорец» — «Интер».
Ставка: ТБ 2 за 1.50.
«Интер» является фаворитом предстоящего матча. Итальянская команда ещё никогда не проигрывала болгарским клубам. Конечно, приоритетной задачей миланцев на сезон является борьба за «скудетто», однако глубина состава и класс игроков позволяют рассчитывать на положительный результат в первой игре против «Лудогорца».
У болгарской команды сезон только возобновляется, поэтому функциональная готовность футболистов не на самом высоком уровне. Конечно, главной задачей «Лудогорца» является удачное выступление именно в Лиге Европы, но пройти «Интер» будет очень тяжело, хоть итальянцам этот турнир, в общем-то, и не особо нужен.
В любом случае я уверен, что обе команды не станут отсиживаться в обороне. Хозяева, подгоняемые своими болельщиками, пойдут вперёд с первых минут и, скорее всего, свой гол забьют. Ну а класс игроков «Интера» позволит итальянцам не оставить ворота «Лудогорца» сухими», — сказа Непомнящий.
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