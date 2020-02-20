«Брюгге» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на матч ЛЕ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.76.
«Брюгге» квалифицировался в плей-офф Лиги Европы из Лиги чемпионов. Бельгийская команда заняла третье место в группе с крайне мощными «Реалом» и «ПСЖ». «Брюгге» отстал от них более чем на десять очков. Видите, какая пропасть между бельгийской командой и грандами европейского футбола. Однако «Брюгге» сумел опередить турецкий «Галатасарай». Во внутреннем чемпионате у «Брюгге» все идет отлично, там данный коллектив лидирует в турнирной таблице.
«Манчестер Юнайтед» в довольно экономном режиме пробился в плей-офф. Отмечу, что в выездных матчах Лиги Европы манкунианцы действуют крайне здорово. На выезде они пропустили всего два гола в матче против «Астаны». Напомню, что та встреча ничего не решала, а «Манчестер Юнайтедт» действовал резервным составом.
Мне кажется, что манкунианцы не станут форсировать ход событий и лезть в атаку. «Манчестер Юнайтед» захочет решить все проблемы в ответной встрече на «Олд Траффорд». Оле-Гуннар Сульшер умеет отлично организовывать оборону. Исходя из этого, ставлю на тотал меньше 2.5 голов», — сказал Елагин.
- 20 февраля 2020
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