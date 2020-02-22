«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 25-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Реал Сосьедад» — «Валенсия».
Ставка: результативная ничья за 4.65.
«Обе команды претендуют на место в Лиге чемпионов, но для «Сосьедада» сезон на внутренней арене складывается более успешно, так как они вышли в полуфинал Кубка Испании. Исак, Эдегор, Янузай (помните такого?) находятся в потрясающей форме и способны доставить проблем любой команде мира.
«Валенсия» оглушительно провалилась в Италии, где проиграла «Аталанте» со счетом 1:4. Теперь для выхода в 1/4 нужно будет приложить невероятные усилия. Селадес не может чувствовать себя комфортно, давление на него оказывается сильнейшее со всех сторон. Родриго, Макси Гомес и Гарай рискуют не сыграть в этом матче. Потеря таких футболистов, безусловно, может негативно сказаться на результате.
Оба коллектива хорошо умеют атаковать, играть в пас и создавать моменты. Мой прогноз будет основан на похожем стиле команд».
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