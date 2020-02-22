«Лестер» — «Ман Сити»: ставка Георгия Черданцева с коэффициентом 18.75 на матч АПЛ

Известный комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Лестер Сити» — «Манчестер Сити» в 27-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.
Ставка: волевая победа «Лестера» за 18.75.
«Большой коэффициент можно взять только на победе «Лестера» либо на обратке. Здесь, как и в матче «Аталанта» — «Валенсия», я предположу, что «Сити» забьёт первым, а «Лестер» дожмёт. Конечно, «Ман Сити» фаворит, «Лестер» не в лучшем состоянии. Но я бы не сказал, что «Манчестер Сити», учитывая все его проблемы, выглядит таким уж фаворитом, каким он был сезон назад.
Поэтому, учитывая мотивацию «Лестера», я не исключаю его победы после пропущенного мяча. А на этот исход дают шикарный коэффициент, почти двадцатку. Так что попробуем сыграть первый гол «Манчестер Сити» и П1».
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