Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 2: прогноз Джозефа Паркера на бой-реванш 23 февраля
Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Джозеф Паркер дал прогноз на бой за титул чемпиона по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер (США) — Тайсон Фьюри (Великобритания) 2. Реванш начнётся 23 февраля не раньше 07:00 мск.
Ставка: победа Тайсона Фьюри за 2.04.
«Выберу Фьюри. Мне нравится его бокс. Нравится то, что он умеет делать на ринге. Надеюсь, нас ждёт отличный бой. Вопрос в том, кто из этих боксёров сможет лучше воплотить план на поединок. Они оба имели достаточно времени, чтобы посмотреть запись первого боя и хорошо изучить друг друга. Победит тот, кто сможет лучше сделать свою работу».
Первый бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри состоялся в декабре 2018 года и завершился ничьей.
Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 2. Прогноз на реванш: Цыганский Король заберёт пояс WBC
Уайлдер уложил спать Ортиса первым же попаданием, но с британцем будет тяжелее.
Читайте также
- 22 февраля 2020
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
Партнерский контент