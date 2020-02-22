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Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 2: прогноз Джозефа Паркера на бой-реванш 23 февраля

Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 2: прогноз Джозефа Паркера на бой-реванш 23 февраля
Ставки / Прогнозы 0

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Джозеф Паркер дал прогноз на бой за титул чемпиона по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер (США) — Тайсон Фьюри (Великобритания) 2. Реванш начнётся 23 февраля не раньше 07:00 мск.

Ставка: победа Тайсона Фьюри за 2.04.

«Выберу Фьюри. Мне нравится его бокс. Нравится то, что он умеет делать на ринге. Надеюсь, нас ждёт отличный бой. Вопрос в том, кто из этих боксёров сможет лучше воплотить план на поединок. Они оба имели достаточно времени, чтобы посмотреть запись первого боя и хорошо изучить друг друга. Победит тот, кто сможет лучше сделать свою работу».

Первый бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри состоялся в декабре 2018 года и завершился ничьей.

Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 2. Прогноз на реванш: Цыганский Король заберёт пояс WBC
Уайлдер уложил спать Ортиса первым же попаданием, но с британцем будет тяжелее.
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