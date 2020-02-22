Уайлдер — Фьюри 2: прогноз Владимира Кличко на бой-реванш 23 февраля 2020

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко рассказал, как, по его мнению, может сложиться матч-реванш обладателя пояса WBC в тяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри.



«Я сражался с Фьюри и спарринговал с Уайлдером. наю этих парней и потому уверен: либо Фьюри победит по очкам, либо его нокаутируют. Всё будет зависеть от того, в каком психологическом состоянии он подойдёт к поединку. Дело тут не в физической форме, а в психологии», — считает Кличко.



Боксёры выйдут на ринг в Лас-Вегасе 23 февраля, начало поединка — не ранее 7:00 мск. В первом поединке Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.

Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 2. Прогноз на реванш: Цыганский Король заберёт пояс WBC Уайлдер уложил спать Ортиса первым же попаданием, но с британцем будет тяжелее.