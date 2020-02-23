«Торино» — «Парма»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 25-го тура итальянской Серии А

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 25-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Торино» — «Парма».



Ставка: победа «Пармы» за 3.33.



«Торино» сменил тренера, у «Торино» очень много проблем. Моментами команда играет просто ужасно. Что же касается «Пармы», то это одна из самых симпатичных команд чемпионата.



По всем раскладам в этой игре «Торино» должен набирать очки, так как это домашний матч, а в родных стенах команда выглядит более-менее убедительно. Но мне кажется, что «Парма» сейчас настолько хороша, что у неё есть неплохие шансы эту встречу выиграть. Я буду рисковать и ставить на чистую победу «Пармы» в Турине».



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