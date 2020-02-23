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«Торино» — «Парма»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 25-го тура итальянской Серии А

«Торино» — «Парма»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 25-го тура итальянской Серии А
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Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 25-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Торино» — «Парма».

Ставка: победа «Пармы» за 3.33.

«Торино» сменил тренера, у «Торино» очень много проблем. Моментами команда играет просто ужасно. Что же касается «Пармы», то это одна из самых симпатичных команд чемпионата.

По всем раскладам в этой игре «Торино» должен набирать очки, так как это домашний матч, а в родных стенах команда выглядит более-менее убедительно. Но мне кажется, что «Парма» сейчас настолько хороша, что у неё есть неплохие шансы эту встречу выиграть. Я буду рисковать и ставить на чистую победу «Пармы» в Турине».

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