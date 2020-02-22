Чем АПЛ отличается от Примеры? Изучи спорт в Академии «Чемпионата»!

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки и читаешь теорию, сдаёшь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!



В Академии ты узнаешь особенности двух лучших футбольных лиг — АПЛ и Примеры. Футбольные эксперты расскажут о том, почему «Барселона» и «Реал громят аутсайдеров, а в Англии фавориты часто теряют очки.



Преподаватели Академии ставок:

Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу.

Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок.

Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка».

Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер.

Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».

Олег Клепиков, нейропсихолог.

Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».

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