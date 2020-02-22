Чем АПЛ отличается от Примеры? Изучи спорт в Академии «Чемпионата»!
«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки и читаешь теорию, сдаёшь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!
В Академии ты узнаешь особенности двух лучших футбольных лиг — АПЛ и Примеры. Футбольные эксперты расскажут о том, почему «Барселона» и «Реал громят аутсайдеров, а в Англии фавориты часто теряют очки.
Преподаватели Академии ставок:
- Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу.
- Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок.
- Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка».
- Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер.
- Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».
- Олег Клепиков, нейропсихолог.
- Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».
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