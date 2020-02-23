«Динамо Москва» — «Спартак»: ставка Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо Москва» — «Спартак».



Ставка: итоговая победа «Динамо» за 1.55.



«Фаворит — «Динамо», но в дерби фаворит не всегда побеждает. «Динамо» после проигрыша в матче с «Йокеритом» и «Северсталью» будет стараться победить. Матч домашний, и на него динамовцы настроятся должным образом. Московское «Динамо» и «Спартак», скорее всего, встретятся в первом раунде Кубка Гагарина, и этот матч будет расценен как подготовка к плей-офф, команды захотят показать силу, чтобы получить психологическое преимущество. Возможно, матч получится жёстким, будут драки, провокации. Любой команде важно обыграть принципиального соперника, даже если матч мало что решает.



Матч получится равным, будет борьба до финальной сирены. Команды способны забросить минимум пять шайб, так как у них классные линии атаки и нет проблем с результативностью. И у «Динамо» и у «Спартака» много снайперов, которые могут успешно реализовывать голевые моменты.



Если оценивать шансы команд на успешное выступление в плей-офф, думаю, они выше у «Динамо». Игра с «Йокеритом» была в большей степени случайностью, а так, «Динамо» играет в красивый хоккей, забрасывает много шайб».



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