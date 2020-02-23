Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

Биатлон. ЧМ-2020: прогноз Ольги Зайцевой на мужской масс-старт 23 февраля в Антхольце

Биатлон. ЧМ-2020: прогноз Ольги Зайцевой на мужской масс-старт 23 февраля в Антхольце
Ставки / Прогнозы 0

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на мужской масс-старт чемпионата мира в Антхольце.

Ставка: Эмильен Жаклин попадет в топ-5 за 2.50, Мартен Фуркад попадёт в топ-3 за 1.75, Лукас Хофер попадёт в топ-5 за 4.50.

«Закрывает турнир масс-старт у мужчин. Тяжелейшая гонка после очень насыщенной программы чемпионата мира.

В эстафете у сборной Франции отлично смотрелся Жаклин, у него был четвертый ход. Сейчас он на эмоциональном и физическом подъёме. Эмильен имеет все шансы финишировать в топ-5.

Фуркад грамотно провёл этап эстафеты и боролся с Хорном из Германии. До рубежа француз держался за немецким спортсменом, чтобы хорошо отстрелять. Несмотря на то что Хорн бежал хорошо, Мартен, в отличие от немца, отработал чисто, но не быстро. А в масс-старте важна именно стрельба без штрафов. Мой прогноз — Фуркад будет в тройке.

Не забываем про братьев Бё, но хочу предложить поставить на другого спортсмена – Лукаса Хофера. Он отлично пробежал свой этап, где превзошёл всех ходом. В стрельбе итальянец также не подвёл, поэтому будет бороться за высокие места и в масс-старте. Попасть в пятёрку ему по силам».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Биатлон. ЧМ-2020, масс-старт, мужчины. Прогноз: Александр Логинов не справится с нервами
Лидер сборной России ни разу не попадал в топ-10 масс-стартов в нынешнем сезоне.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020