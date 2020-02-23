Биатлон. ЧМ-2020: прогноз Ольги Зайцевой на мужской масс-старт 23 февраля в Антхольце

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на мужской масс-старт чемпионата мира в Антхольце.



Ставка: Эмильен Жаклин попадет в топ-5 за 2.50, Мартен Фуркад попадёт в топ-3 за 1.75, Лукас Хофер попадёт в топ-5 за 4.50.



«Закрывает турнир масс-старт у мужчин. Тяжелейшая гонка после очень насыщенной программы чемпионата мира.



В эстафете у сборной Франции отлично смотрелся Жаклин, у него был четвертый ход. Сейчас он на эмоциональном и физическом подъёме. Эмильен имеет все шансы финишировать в топ-5.



Фуркад грамотно провёл этап эстафеты и боролся с Хорном из Германии. До рубежа француз держался за немецким спортсменом, чтобы хорошо отстрелять. Несмотря на то что Хорн бежал хорошо, Мартен, в отличие от немца, отработал чисто, но не быстро. А в масс-старте важна именно стрельба без штрафов. Мой прогноз — Фуркад будет в тройке.



Не забываем про братьев Бё, но хочу предложить поставить на другого спортсмена – Лукаса Хофера. Он отлично пробежал свой этап, где превзошёл всех ходом. В стрельбе итальянец также не подвёл, поэтому будет бороться за высокие места и в масс-старте. Попасть в пятёрку ему по силам».



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