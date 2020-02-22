Биатлон. ЧМ-2020, масс-старт, мужчины. Прогноз: Александр Логинов не справится с нервами

На чемпионате мира по биатлону — 2020 в Антхольце 23 февраля состоится мужской масс-старт на 15 км. Начало — в 17:00 мск. Прогноз букмекеров неочевиден: в число фаворитов входят норвежец Йоханнес Бё (2.90), а также французы Мартен Фуркад (4.00) и Кентен Фийон Майе (5.00).

Коэффициенты букмекеров на мужской масс-старт ЧМ-2020 по биатлону (23.02.2020)

Букмекеры считают россиянина Александра Логинова четвёртым в списке претендентов. Поставить на его победу предлагается за 9.00. Победа ещё одного россиянина Матвея Елисеева идёт за 67.0, ставки на Никиту Поршнева принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 201.0.

Прогноз и анализ мужского масс-старта на ЧМ-2020 по биатлону в Антхольце

Если в женском масс-старте от сборной России побежит одна лишь Екатерина Юрлова-Перхт, то у мужчин в гонку пробились сразу трое: Александр Логинов, Матвей Елисеев и Никита Поршнев. Это уже можно считать определённым успехом, но, понятное дело, только промежуточным.

Биатлон. ЧМ-2020, масс-старт, женщины. Прогноз: Юрлова красиво попрощается с Антхольцем В масс-старте у женщин выступит только одна россиянка.

Для молодого Поршнева важен сам факт попадания в заключительную гонку ЧМ-2020. Он получит дополнительный опыт, а в случае удачной стрельбы может зацепиться за топ-15. Ходом, понятное дело, он сильно отстанет. Матвей Елисеев также вряд ли сможет претендовать на что-то значимое.



Чемпионат мира для 26-летнего спортсмена получается неровным. Удачное выступление чередуется с плохим: четыре промаха в смешанной эстафете, затем отличный спринт (12-е место), после которого случился натуральный провал в гонке преследования (семь промахов и кошмарная 55-я строчка).



В супермиксте Елисеев выступил достойно, а в эстафете наломал дров. Если верить этой тенденции, масс-старт должен получиться хорошим. Но по ощущениям шансы на такой расклад невелики: в командной гонке было видно, что Матвей наелся и потерял свежесть. Скорее всего, ногами он проиграет предостаточно.



К Александру Логинову никаких вопросов нет — медали для сборной России на ЧМ-2020 добывает только он, да и свой этап в эстафете лидер провёл отлично. Впрочем, этого не хватило, чтобы хотя бы обозначить борьбу за бронзу, поскольку отставание к тому моменту было чудовищным — минута от третьего места.



Ситуация с обыском, похоже, его разозлила. Логинов боролся до конца, хотя уже к середине этапа было понятно, что шансы на подиум минимальны. В результате заряженности хватило для того, чтобы обойти сборную Словении и занять четвёртое место.



В то же время очевидно, что всё происходящее вокруг он по понятным причинам принимает близко к сердцу. В СМИ даже появлялись слухи о том, что Александр снимется с масс-старта. После эстафеты он заявил журналистам, что не исключает завершения карьеры в ближайшее время. На таком фоне в заключительной гонке ЧМ-2020 может случиться всё что угодно.



Логинов сейчас чуть ли не в буквальном смысле дышит огнём. Огромное количество эмоций может как пойти на пользу, так и, напротив, привести к неудаче. В индивидуальной гонке справиться с нервами не вышло (три промаха на заключительной стрельбе), зато эстафета прошла хорошо.



Беда в том, что с масс-стартами у уроженца Саратова в нынешнем сезоне Кубка мира категорически не ладится. Три гонки — ни одного попадания хотя бы в топ-10. Лучшим результатом остаётся 11-е место в Анси, а вот в Оберхофе и Поклюке совсем не пошло со стрельбой — как минимум по одному промаху на каждом рубеже.



В общем, с учётом шумихи вокруг и статистики логичнее играть от противного. Ставка “Александр Логинов не попадёт в топ-5” доступна за 1.90 и выглядит вполне интересно. Вариант посмелее — “Тарьей Бё финиширует выше Александра Логинова” за 2.10.

Логика следующая. Норвежец попал в топ-10 на двух масс-стартах из трёх, а на ЧМ-2020 выступает удивительно стабильно: четвёртое место в спринте, шестое — в гонке преследования и индивидуальной гонке. Он постоянно ходит вокруг да около подиума, а масс-старт — последний шанс выиграть медаль в личной гонке.

Прогноз и ставка на мужской масс-старт ЧМ-2020

Александр Логинов отлично провёл эстафету, но это не помогло — слишком многое было потеряно на трёх стартовых этапах. После гонки лидер сборной России говорил о возможном завершении карьеры, а СМИ даже сообщали о возможном снятии с масс-старта. В таком состоянии будет трудно взять третью медаль на ЧМ-2020…



Ставка: Тарьей Бё финиширует выше Александра Логинова за 2.10.