«Бруклин» — «Орландо»: прогноз Дмитрия Донского на матч НБА

Комментатор бейсбола, американского футбола, баскетбола на канале Viasat Sport Дмитрий Донской дал прогноз на матч «Бруклин Нетс» — «Орландо Мэджик» в регулярном чемпионате НБА.



Ставка: победа «Орландо» за 2.24.



«И вновь мы наблюдаем в НБА историю, в рамках которой команда играет без Кайри Ирвинга лучше, чем с ним. На этот раз речь идёт о «Бруклин Нетс». Травма выкосила Ирвинга до завершения чемпионата. Без защитника «Нетс» играют последние семь встреч, выиграв из них пять. Впереди встреча с соседями по турнирной таблице – «Орландо Мэджик», которые замыкают восьмерку плей-офф от Востока.



Надо сказать, что команды уже провели между собой стартовый матч сезонной серии и он завершился крупной победой «Орландо» (101:89). Интересно, что в той встрече не играл Кайри Ирвинг у «Бруклина», а у «Орландо» не было на паркете Джонатана Айзека, которого не будет и в наступающей игре.



Несмотря на то что сейчас у «Мэдлжик» турнирные дела идут не лучшим образом, команда по-прежнему является лучшей в лиге по защите, пропуская лишь 105,7 очка. Однако вместе с тем у «Мэджик» одно из худших нападений в этом первенстве, набирающее 104,0 очка. Таким образом, весьма важно, чтобы подопечные тренера Стива Клиффорда показали себя, прежде всего в работе на чужом кольце.



Что касается «Бруклина», то сейчас весьма хорош форвард Карис Лаверт. В частности, после травмы Ирвинга он набирает по 23,1 очка за матч, бросая 43,2% с игры и 42,9% издали. Думаю, что против него весьма неплохо будет смотреться Аарон Гордон, который в этом чемпионате значительно улучшил свои навыки по игре в защите.



В составе «Нетс» может выстрелить Спенсер Динуидди, но его статистика весьма нестабильна после того, как он занял место в стартовом составе после травмы Ирвинга. Между тем у «Орландо» есть Никола Вучевич, от которого жду весьма полезного баскетбола по части вытягивания больших на дугу и скидок под свободные броски своим товарищам по команде. Рискну спрогнозировать в этом матче победу «Орландо», — сказал Донской.



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