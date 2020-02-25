«Челси» — «Бавария»: прогноз Александра Елагина на встречу плей-офф Лиги чемпионов

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 2.43.



«Бавария» без особых хлопот, можно сказать, не потея, заняла первое место в группе, в которой ей составили компанию «Тоттенхэм», греческий «Олимпиакос» и турецкий «Галатасарай». Отрыв от «Тоттенхэма», занявшего второе место, восемь очков — 18 против 10. Вы понимаете, какое преимущество у мюнхенцев? «Бавария» в 22-й раз попала в 1/8 финала Лиги чемпионов, причём в 11-й раз подряд. В прошлом году в 1/8 финала её остановил английский клуб «Ливерпуль», будущий победитель Лиги чемпионов.



«Челси» с огромным трудом и только в последний момент попал в плей-офф и сразу получил в соперники лидера Бундеслиги, могучую «Баварию».



В Лиге чемпионов эти команды встречались трижды. В сезоне 2004-2005 годов, тогда команды обменялись победами на своём поле: 3:2 в Мюнхене выиграла «Бавария», и 4:2 выиграл «Челси». Но самая значимая победа была в сезоне-2011/2012, когда в финале, который проходил в Мюнхене, «Бавария» вела 1:0, «Челси» сравнял счёт за пять минут до конца основного времени, а затем по пенальти синие вырвали Кубок чемпионов у «Баварии». «Челси» ведёт в счёте с «Баварией» по выигранным матчам.



Сегодня бесспорный фаворит в этой паре — это «Бавария». Тут вопросов нет. Немецкий гранд возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, забив больше всех и пропустив меньше всех. В составе «Баварии», как и всегда, блистает польский бомбардир Роберт Левандовски. Он лучший и в Бундеслиге, и в Лиге чемпионов.



«Челси» сейчас неровно выступает в АПЛ, не без труда удерживаясь в первой пятёрке. Конечно, команда Фрэнка Лэмпарда сделает всё возможное, чтобы каким-то образом остановить «Баварию», но мне кажется, что это нереально. Ставлю на победу «Баварии» с форой (-1) и коэффициентом 2.42», — сказал Елагин.



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