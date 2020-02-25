ЦСКА — СКА: делайте ставки и получите бонус до 10 000 рублей от ФОНБЕТ

25 февраля ЦСКА и СКА сыграют в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи — в 19:30 мск.



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К дерби москвичи подходят с серией из трёх разгромных побед с общим счётом 16:2 — над «Локомотивом» (4:0) и дважды над минским «Динамо» (4:1 и 8:1). То есть команда сейчас в хорошем состоянии, а тут ещё свой лёд, принципиальный соперник и возможность гарантировать себе первое место Запада на глазах петербуржцев.



Вряд ли фаворит упустит такую возможность. Не ждём чрезмерно осторожной игры. Во-первых, регулярка уже подходит к концу и терять совсем нечего, нынешний порядок мест вряд ли изменится. Во-вторых, в пяти из семи предыдущих встреч забивалось как минимум четыре шайбы.



Обе команды в последнее время много забивают, а впереди плей-офф, где свободы по понятным причинам станет меньше. Вполне возможно, что соперники отведут душу напоследок и подарят зрителям как минимум четыре-пять шайб на двоих.



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