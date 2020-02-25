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«Челси» — «Бавария»: прогноз Евгения Ловчева на матч плей-офф Лиги чемпионов

«Челси» — «Бавария»: прогноз Евгения Ловчева на матч плей-офф Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Челси» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» за 1.80.

«Бавария» победит, «Бавария» победит во втором тайме и тотал матча больше 2,5 мяча.

Во-первых, «Бавария» после смены тренеров успешно играет вообще и на выезде в частности. Забивает много.

У «Челси» проблемы, причем не только в своем чемпионате. Синие не много забивают и находятся не в самом верху турнирной таблицы.

Поэтому, победа «Баварии» мне видится предпочтительней», — сказал Ловчев.

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