Эксперты: шансы «Челси» пройти «Баварию» в Лиге чемпионов после 0:3 дома — меньше 5%

Вчера в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Челси» на своём поле проиграл мюнхенской «Баварии» со счётом 0:3. Дублем отметился Серж Гнабри, ещё один мяч на счету Роберта Левандовского. Кроме того, англичане остались вдесятером после удаления Маркоса Алонсо.



Теперь букмекеры не верят, что англичанам в ответной встрече удастся сделать камбэк. Вероятность прохода команды Фрэнка Лэмпарда в четвертьфинал оценивается коэффициентом 20.00. Это примерно 4% вероятности. Сделать ставку на то, что баварцы не упустят своего и пройдут в следующий раунд, можно за 1.01 (96%).



Ответный матч в Мюнхене состоится 18 марта.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.