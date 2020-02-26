«Лион» – «Ювентус»: прогноз Жорди Гратакоса на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Лион» – «Ювентус».
Ставка: победа «Ювентуса» минимум в 2 мяча за 3.20.
«Здесь очевидна разница в классе команд. У гостей в межсезонье сменился тренер, Сарри старается ставить атакующую игру, пока не всё получается: пропускает «Ювентус» больше, а вот забивает не сказать что прямо много. Но в отличной форме Роналду, который отличился в 11 матчах Серии А подряд, есть Дибала, Матьюди, Куадрадо и т. д.
«Лион» под руководством Гарсии вряд ли будет мудрить и играть первым номером с «Юве». Думаю, у них это при всём желании не получится. Поэтому они будут строить игру через оборону и быстрый выход на контратаках. Вся надежда на Дембеле, он – одна из главных надежд хозяев впереди.
На правах фаворита «Ювентус» будет много владеть мячом и атаковать. Здесь всё очевидно», — сказал Гратакос.
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