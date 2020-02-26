Аршавин, Мостовой и Тихонов прорекламировали сомнительные инвестиции в ставки на спорт

Экс-игроки сборной России по футболу поучаствовали в рекламной кампании фонда Gafarov and Partners Fund (gap-fin), который занимается «инвестициями» в ставки на спорт. И у этого фонда есть явные признаки финансовой пирамиды, согласно официальному сайту ЦБ РФ.

Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров, экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров и телеведущий «Матч ТВ» Тимур Скляров опубликовали в своих аккаунтах в «Инстаграме» фотографии, на которых они красуются в одежде с логотипом фонда. Также на общей фотографии присутствует Руслан Нигматуллин.

Основатели фонда Gafarov and Partners Fund — Эрик Гафаров и Владимир Сухоплюев. На странице организации в «Инстаграме» сказано, что это первый «инвестиционный фонд» в России, который зарабатывает на спортивных ставках. Партнеры якобы делают это за счёт ошибок букмекерских компаний и разницы в коэффициентах.

В личном аккаунте в «Инстаграме» Эрик Гафаров опубликовал фотографию с Александром Кержаковым в одежде с логотипом фонда. В сопроводительном посте он сообщил, что Кержаков вложил деньги в фонд.

В «Инстаграме» фонда сказано, что у его основателей была собственная сеть букмекерских контор в России. Но затем Эрик Гафаров «понял, что ему важно приносить людям пользу».

Фонд соответствует некоторым признакам «финансовых пирамид», которые перечислены на официальном сайте ЦБ РФ:

заявленная прибыльность сильно превышает рыночный уровень: при вложении от 100 тыс. рублей на 2 года — 205%, от 1 млн — 402%,

на ресурсах фонда нет информации о его финансовом положении и нет понимания, имеет ли организация собственные активы,

нет лицензии ФСФР России или Банка России на привлечение денег,

нет гарантии, что прибыль участникам выплачивают из дохода от ставок на спорт, а не из денег от других участников.

Кроме того гарантировать прибыльность ставок на спорт невозможно. При этом Gafarov and Partners Fund не позволяет проверить то, соответствует ли реальности заявленная средняя доходность «инвестиций».

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