«Лион» — «Ювентус»: прогноз Егора Титова на 1/8 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лион» — «Ювентус» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: забитый пенальти в матче за 3.50.



«Во Франции «Ювентус», конечно же, ждёт очень тяжёлый матч. На своём поле «Лион» будет цепляться. Понятно, что он не имеет права проигрывать. Иначе в Турине ловить будет совсем нечего. «Лион» вцепится, будет плотно играть с лидерами туринского клуба, особенно с Роналду. Португалец сейчас в прекрасной форме находится, забивает чуть ли не в каждом туре.



На результат я бы ставить не хотел. По-всякому может сложиться эта игра. Но мне кажется, высока вероятность пенальти в этой игре. И хозяева могут заработать, и тот же Роналду умеет зарабатывать пенальти. Коэффициент хороший. Мне почему-то кажется, что Роналду заработает пенальти и сам реализует. Такое он часто проворачивает», — сказал Титов.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Лион» — «Ювентус». Прогноз: голевая серия Роналду прервётся во Франции «Лион» прикроет Роналду. В ЛЧ Криштиану не забил даже за два матча с «Локомотивом».