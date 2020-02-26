«Лион» — «Ювентус»: прогноз Егора Титова на 1/8 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лион» — «Ювентус» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
Ставка: забитый пенальти в матче за 3.50.
«Во Франции «Ювентус», конечно же, ждёт очень тяжёлый матч. На своём поле «Лион» будет цепляться. Понятно, что он не имеет права проигрывать. Иначе в Турине ловить будет совсем нечего. «Лион» вцепится, будет плотно играть с лидерами туринского клуба, особенно с Роналду. Португалец сейчас в прекрасной форме находится, забивает чуть ли не в каждом туре.
На результат я бы ставить не хотел. По-всякому может сложиться эта игра. Но мне кажется, высока вероятность пенальти в этой игре. И хозяева могут заработать, и тот же Роналду умеет зарабатывать пенальти. Коэффициент хороший. Мне почему-то кажется, что Роналду заработает пенальти и сам реализует. Такое он часто проворачивает», — сказал Титов.
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