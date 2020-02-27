«Аякс» — «Хетафе»: прогноз Константина Генича на матч плей-офф Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Аякс» — «Хетафе» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.



Ставка: 2-й тайм более результативный за 1.98.



«Хетафе» в первом матче никаких шансов не оставил амстердамскому клубу, была победа 2:0. «Хетафе» сыграл очень организованно, аккуратно и правильно. Матч запомнился ещё и историей с Райаном Бабелом и Дейверсоном. Но по игре «Хетафе» был лучше.



«Аякс» дома и на выезде в еврокубках — две разные истории. «Амстердам-Арена» погонит «Аякс» вперед. Но «Хетафе» такая команда — «где сядешь, там и слезешь». Как мне кажется, Пепе Бордалас и его парни умеют реагировать на неудачи, пусть их было и немного в последнее время. 0:3 от «Севильи» — это мощный удар и хороший щелчок по обороне «Хетафе» и его амбициям. Думаю, на игру с «Аяксом» «Хетафе» выйдет с иным настроем и с иным подходом. Имея преимущество в два мяча, «Хетафе» понимает, как игру строить.



В первом тайме «Хетафе» постарается максимально игру зажать, постарается не дать «Аяксу» разбежаться. Всё это будет нервировать игроков «Аякса».



Сыграл бы «второй тайм результативнее первого» за 1,98. Если в первом тайме не удастся «Аяксу» забить, придётся рисковать во втором. И можно будет нарваться. Если же «Аякс» забьёт в первом, а «Хетафе» потом сравняет, всё равно рисковать надо будет», — сказал Генич.



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