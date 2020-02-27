«Интер» – «Лудогорец»: ставка Нобеля Арустамяна на игру 1/16 финала Лиги Европы

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Интер» – «Лудогорец».



Ставка: «Интер» забьет минимум 3 мяча за 2.69.



«Лудогорец» оставил очень грустное впечатление после первого матча — катастрофа, а не игра. «Интер» выиграл очень легко, мог выиграть крупнее. Это вообще не было проблемой для «нерадзурри».



Другое дело, что сейчас в Италии бушует коронавирус, поэтому, скорее всего, матч на Сан-Сиро пройдёт без зрителей — хотя это вряд ли повлияет особо на «Интер».



Я думаю, что миланцы выставят полурезервный состав, но «Лудогорец» всё равно обыграют, причём в обоих таймах. Моя ставка — П1, я думаю, что проблем у «Интера» быть не должно. Альтернативная ставка — индивидуальный тотал «Интера» больше 2,5. Думаю, что миланцы постараются забить как можно больше, так как им нужны свежие эмоции», — сказал Арустамян.



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