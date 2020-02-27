«Арсенал» – «Олимпиакос»: прогноз Ильи Казакова на встречу Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на второй матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Арсенал» – «Олимпиакос».
Ставка: «Арсенал» выиграет оба тайма за 3.60.
«Я думаю, для лондонцев эта игра должна быть достаточно лёгкой. Потому что греческие команды на выезде и дома – две большие разницы. «Арсенал» выдаёт нестабильный сезон, чередуя яркие матчи с провальными.
Эта нестабильность в чемпионате Англии вызвана сильным психологическим давлением. В Лиге Европы «канониры» играют чуть более раскрепощёно. Опять же, пока не пришла пора более ответственных матчей. Поэтому я жду, что «Арсенал» выиграет. Сделает это легко. Выиграет оба тайма и матч в целом», — сказал Казаков.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 27 февраля 2020
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
- 26 февраля 2020
-
22:00
-
21:45
-
20:15
-
20:00
-
20:00
-
19:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:20