Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Арсенал» – «Олимпиакос»: прогноз Ильи Казакова на встречу Лиги Европы

«Арсенал» – «Олимпиакос»: прогноз Ильи Казакова на встречу Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на второй матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Арсенал» – «Олимпиакос».

Ставка: «Арсенал» выиграет оба тайма за 3.60.

«Я думаю, для лондонцев эта игра должна быть достаточно лёгкой. Потому что греческие команды на выезде и дома – две большие разницы. «Арсенал» выдаёт нестабильный сезон, чередуя яркие матчи с провальными.

Эта нестабильность в чемпионате Англии вызвана сильным психологическим давлением. В Лиге Европы «канониры» играют чуть более раскрепощёно. Опять же, пока не пришла пора более ответственных матчей. Поэтому я жду, что «Арсенал» выиграет. Сделает это легко. Выиграет оба тайма и матч в целом», — сказал Казаков.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Арсенал» — «Олимпиакос». Прогноз: греки раскроются и получат полную авоську
«Олимпиакосу» уже нечего терять, поэтому гости пойдут ва-банк. Обамеянг и компания используют пространство.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020