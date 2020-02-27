«Арсенал» – «Олимпиакос»: прогноз Ильи Казакова на встречу Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на второй матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Арсенал» – «Олимпиакос».



Ставка: «Арсенал» выиграет оба тайма за 3.60.



«Я думаю, для лондонцев эта игра должна быть достаточно лёгкой. Потому что греческие команды на выезде и дома – две большие разницы. «Арсенал» выдаёт нестабильный сезон, чередуя яркие матчи с провальными.



Эта нестабильность в чемпионате Англии вызвана сильным психологическим давлением. В Лиге Европы «канониры» играют чуть более раскрепощёно. Опять же, пока не пришла пора более ответственных матчей. Поэтому я жду, что «Арсенал» выиграет. Сделает это легко. Выиграет оба тайма и матч в целом», — сказал Казаков.



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«Арсенал» — «Олимпиакос». Прогноз: греки раскроются и получат полную авоську «Олимпиакосу» уже нечего терять, поэтому гости пойдут ва-банк. Обамеянг и компания используют пространство.