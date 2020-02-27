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«Интер» — «Лудогорец»: прогноз Эльвина Керимова на матч 1/16 финала Лиги Европы

«Интер» — «Лудогорец»: прогноз Эльвина Керимова на матч 1/16 финала Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на 2-й матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Интер» — «Лудогорец».

Ставка: победа «Интера» и меньше 4 мячей в матче за 1.97.

«Интер» победил в Болгарии — 2:0. Уверенно и спокойно. В ответном матче не будет болельщиков. Фактор пустых трибун наверняка скажется на качестве игры.

Задача номер один для «Интера» — взять скудетто. На выходных состоится определяющий в этом отношении матч — с «Ювентусом», тоже без зрителей, кстати. Но на мотивацию команд это никак не повлияет.

Конте наверняка держит в уме противостояние с туринцами, а матч лиги Европы позволит ему ротировать состав. Я не думаю, что игра в четверг получится очень результативной, но в победе миланцев я уверен. Даже экспериментальный состав итальянского гранда лучше, чем у болгар. Мой прогноз — победа «Интера» и тотал голов меньше 3.5 за 1,97».

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