Эксперты: «Олимпиакос» не сможет выбить «Вулверхэмптон» из ЛЕ вслед за «Арсеналом»
Сегодня, 28 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По её итогам «Олимпиакос» сыграет с «Вулверхэмптоном». По оценке букмекеров, фаворит пары — английский клуб.
Поставить на то, что дальше пройдут «волки», можно с коэффициентом 1.52. Это примерно 61% вероятности. Сделать ставку на то, что в четвертьфинале Лиги Европы сыграет греческая команда, можно за 2.50 (39%).
В 1/16 финала «Олимпиакос» по сумме двух встреч переиграл «Арсенал». Решающий мяч греки забили за две минуты до конца овертайма. «Вулверхэмптон» в первом раунде плей-офф оказался сильнее «Эспаньола» (4:0, 2:3).
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