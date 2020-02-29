«Динамо» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч 20-го тура РПЛ 29 февраля в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Спартак» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: ничья за 3.10.



«От этого дерби, честно говоря, не жду града забитых мячей. Матч ожидается, наверняка полный стадион будет, но увидим мы классическую ничью. Возможно, и без забитых голов, как это было в первом круге. Мне интересно посмотреть, появится ли в стартовом составе Соболев. Это интрига на вторую часть сезона: как проявит себя Соболев в «Спартаке».



У «Динамо» серьёзные амбиции, хороший состав. Конечно, старт был провален, но результаты затем пошли. О вылете речи уже не идёт. Даже зацепиться за еврокубки ещё можно. У «Динамо» хорошее, стабильное финансирование сейчас. Стоит ждать отдачи от команды. Здесь интересно, как у Новикова получится работать, когда он лично готовил команду в зимнюю паузу. Много авансов было, нужно их оправдывать сейчас.



Думаю, что «Динамо» не даст «Спартаку» много свободы, будет действовать аккуратно. «Спартак» при Тедеско тоже не летит с шашкой наголо, строит игру на контратаках, тем более в гостях. Так что ставлю на ничью».



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