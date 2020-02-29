«Ак Барс» — «Нефтехимик»: прогноз «Чемпионата» на результат серии Кубка Гагарина — 2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на серию «Ак Барс» — «Нефтехимик» в первом раунде Кубка Гагарина — 2020.



Прогноз: победа «Ак Барса» с форой (-2.5 матча) за 1.76.



«Нефтехимик» обошёл на финише регулярного чемпионата «Куньлунь», «Амур» и «Адмирал». Дерби Татарстана в Кубке Гагарина не видели уже семь лет. В 2013 году команды также встречались в первом раунде плей-офф. Казанцам хватило четырёх матчей: две уверенные победы дома, две трудовые — в гостях.



Сезонная серия завершилась вничью — 2-2. Соперники выигрывали строго в родных стенах. «Ак Барс» гораздо сильнее по подбору исполнителей, даже несмотря на травму Даниса Зарипова. Заслуженный ветеран пропустит не менее двух недель, то есть в первом раунде вряд ли поможет партнёрам.



Для нижнекамцев это противостояние невероятно принципиально, даже в регулярном чемпионате они грызли лёд, пластались под шайбу при любой возможности и много играли в тело. Просто так они не отпустят подопечных Дмитрия Квартальнова и одну игру наверняка зацепят. Скорее всего, на своём льду.



В остальном поводов для сенсации не видно. Основа у «барсов» куда мощнее, возможностей для ротации гораздо больше. Неудивительно, что букмекеры дают на проход фаворита скромнейшие 1.10. Ждём победы «Ак Барса» в пяти матчах».

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